Con l'arrivo di Gasperini alle porte, si inizia a pensare al sistema di gioco che utilizzerà il tecnico piemontese. La difesa è uno dei punti forti della Roma: con Ranieri, i giallorossi hanno subito pochi gol e sono riusciti a dimostrare un grande equilibrio difensivo e tattico. Gasp ripartirà dai punti fermi: N'Dicka, Mancini e Celik. I tre hanno dimostrato di poter coesistere bene e sicuramente faranno da garanti per la Roma che verrà. Per consolidare il reparto difensivo, però, bisognerà pensare anche a qualche innesto in più. Torneranno dai rispettivi prestiti: Kumbulla ed Hermoso. Il primo potrebbe tornare con l'intenzione di restare, in quanto ha dimostrato all'Espanyol di essere un difensore valido e, visto l'età ancora giovane, sicuramente Gasperini vorrà fare delle proprie valutazioni in merito. Discorso inverso per Hermoso, che dal suo arrivo a Roma non ha mai convinto pienamente e, la cattiva esperienza (coadiuvata da un infortunio) al Bayer, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Molto probabilmente, lo spagnolo lascerà la Capitale. Questo per quanto riguarda i giocatori in casa, mentre ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda il mercato. La Roma - come riportato da Fabrizio Romano - ha dimostrato un concreto interesse per Lucumi. Sul difensore colombiano rimane alta la valutazione del Bologna. Per fare una stima, solo nella giornata di ieri, i felsinei hanno rifiutato un'offerta di 15 milioni dal Bournemouth. In questo caso, è pesata molto anche la volontà del difensore, che vorrebbe rimanere in Italia. Oltre ai giallorossi, anche il Napoli di Conte ha chiesto informazioni su di lui. Si prospetta un duello tutto italiano per il difensore. Prima di tutto questo, però, bisognerà attendere le indicazioni, ma soprattutto le prime valutazioni che fornirà Gasperini dopo i primi allenamenti.