Roma, il piano mercato: il rinnovo di Mkhitaryan, l’idea El Shaarawy e una sorpresa…

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Paulo Fonseca ha ammesso che la Roma “inizierà a pensare al mercato. Dobbiamo scegliere bene”. Sarà una cosa, riporta Chiara Zucchelli sul sito della Gazzetta dello Sport, a mettere d’accordo tutti: il rinnovo di Mkhitaryan. La Roma, probabilmente, lo farà firmare prima per altre due stagioni: inevitabile, vista la sua importanza in squadra e fuori.

Oltre a blindare Micky, la Roma si muove su più tavoli anche per rinforzare la squadra. Detto che in primavera tornerà Zaniolo e che Diawara continua a essere monitorato da club inglesi, così come Pau Lopez, i Friedkin hanno accolto le esigenze di Fonseca: un attaccante (El Shaarawy rimane il nome preferito) e un terzino destro, a patto però di cedere uno tra Santon e Peres.

I nomi sono quelli di Frimpong del Celtic, Reynolds del Dallas e Omeragic dello Zurigo: ragazzi giovani e di prospettiva, bravi, che non chiedono ingaggi proibitivi e potrebbero giocarsi il posto con Karsdorp. Un altro nome sulla lista è quello di Soppy del Rennes: valutato intorno ai 5 milioni, potrebbe rientrare nell’affare che dovrebbe prevedere il riscatto di Nzonzi da parte del club francese. A Trigoria ne parleranno da lunedì, in attesa che poi, terminato il Covid, arrivi Tiago Pinto a coordinare tutte le operazioni.