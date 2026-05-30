A Roma si guarda al futuro. Con occhi diversi rispetto al passato. Ora c’è una Champions da giocare e da affrontare con orgoglio. La priorità è chiara: competere subito ai massimi livelli. Con i big, da Malen a Dybala fino a Svilar, la Roma vuole presentarsi pronta contro le migliori d’Europa. Ma per dare continuità serve anche costruire in prospettiva. E valorizzare ciò che già c’è in casa. Accanto ai grandi acquisti, ci sono giovani che vogliono prendersi spazio e crescere nel progetto. In particolare tre nomi: Ghilardi, Ziolkowski e Robinio Vaz. Ghilardi è stato tra le note più positive della stagione. Partito con qualche difficoltà, ha poi dimostrato di poter stare nella rosa della Roma. È ancora acerbo, ma i margini di crescita sono evidenti. Gasperini lo sa e lo sta accompagnando nel percorso. Il minutaggio aumenterà, anche grazie alle tante competizioni e alle rotazioni. Discorso diverso per Ziolkowski e Robinio Vaz. Entrambi hanno trovato più difficoltà, soprattutto in fase di ambientamento. Nuovo paese, nuova cultura calcistica, nuovi ritmi. Serve tempo per adattarsi. Per il difensore polacco, le 'bocciature' contro Plzen e Verona non sono bocciature, ma passaggi di crescita. Lezioni utili per il futuro.

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Gasperini punta a lavorarci ancora. Un prestito resta un’ipotesi, ma restare a contatto con giocatori esperti come Hermoso, Mancini e Ndicka può accelerarne la crescita. Più delicato il percorso di Robinio Vaz. Uno dei colpi più onerosi degli ultimi anni, con 25 milioni investiti. Un investimento importante, che pesa sulle aspettative. È partito indietro nelle gerarchie, ma è una fase fisiologica. Nelle ultime uscite ha iniziato a prendere confidenza. È arrivato anche un gol, decisivo contro il Lecce. Segnali incoraggianti. Un prestito potrebbe aiutarlo a trovare continuità, ma il progetto a lungo termine resta a Roma. Gasperini avrà tempo per lavorarci. Lezioni, crescita, adattamento. Il tecnico guiderà il percorso, come già fatto con altri giovani in passato. La nuova stagione parla di Champions, ma il futuro è già qui. E aspetta solo il momento giusto per esplodere.