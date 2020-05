Roma, il padre di Gerson attacca: “Per colpa dei dirigenti non trovavamo casa, poi Totti ci ha dato la sua”

Ai tempi di Roma era diventato famoso perché curava gli interessi del figlio Gerson. Oggi Marcao torna a parlare dell’avventura in giallorosso, senza risparmiare parole al veleno: “Mi volevano far firmare con un uomo d’affari” dice riferendosi ai dirigenti. “A Roma mettono la gente in cattiva luce – ha detto in un’intervista a Yahoo! -. A noi ci hanno messo così tanto in cattiva luce che non siamo riusciti a prendere una casa. Siamo dovuti rimanere in un hotel per 3 mesi. Per tutte le case che abbiamo cercato di affittare, dovevo parlare con questo uomo d’affari, di cui non voglio nemmeno dire il nome. Abbiamo risolto solo quando Gerson ha parlato con Totti. E ci siamo trasferiti nell’appartamento di Totti”.

Sull’avventura alla Roma.

Non ha funzionato. Ricordo che Gerson ha segnato due gol contro la Fiorentina e dopo non ha più giocato. C’è stata una volta in cui è stato messo esterno, senza mai aver provato, per marcare Higuain. Ma comunque… grazie a Dio siamo riusciti ad andarcene.

Sul mancato trasferimento al Barcellona.

Avevamo sistemato tutto, firmato…ma il Barcellona voleva pagare solo 8 milioni di euro al Fluminense, che aveva bisogno di soldi. Quindi, abbiamo scelto di chiudere con la Roma, che ha offerto 16 milioni di euro.

Sul passaggio al Flamengo.

Ci hanno provato anche Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético-MG. Volevano Gerson in prestito e la Roma accettava solo la cessione, e chiedeva 15 milioni di euro. l’Atletico venne persino in Italia, ma non hanno voluto incontrarlo”.