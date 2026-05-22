Ci vorrà ancora qualche giorno prima di sciogliere il nodo relativo al futuro direttore sportivo. Ma i contatti avanzano e si intensificheranno una volta terminato il campionato. Il preferito di Gasperini rimane Tony D'Amico per il quale c'è anche la concorrenza del Milan. L'attuale ds dell'Atalanta, che a breve lascerà il posto a Giuntoli, sembra però propendere per il club giallorosso visto che la situazione a Milano non è ancora delle più chiare anche riguardo la permanenza di Allegri. Intanto Sogliano ha messo in stand by la proposta di rinnovo col Verona e resta l'alternativa forse più facile da percorrere. Più complicata, invece, la strada che porta alla coppia Tognozzi-Paratici mentre le altre candidature non sono al momento prese in considerazione dai Friedkin.