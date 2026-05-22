I contatti si intensificheranno la prossima settimana. L'attuale ds dell'Atalanta resta il preferito da Gasp
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Ci vorrà ancora qualche giorno prima di sciogliere il nodo relativo al futuro direttore sportivo. Ma i contatti avanzano e si intensificheranno una volta terminato il campionato. Il preferito di Gasperini rimane Tony D'Amico per il quale c'è anche la concorrenza del Milan. L'attuale ds dell'Atalanta, che a breve lascerà il posto a Giuntoli, sembra però propendere per il club giallorosso visto che la situazione a Milano non è ancora delle più chiare anche riguardo la permanenza di Allegri. Intanto Sogliano ha messo in stand by la proposta di rinnovo col Verona e resta l'alternativa forse più facile da percorrere. Più complicata, invece, la strada che porta alla coppia Tognozzi-Paratici mentre le altre candidature non sono al momento prese in considerazione dai Friedkin.
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