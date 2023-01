Roma, il nuovo coro dei Fedayn contagia tutta la curva: ecco il testo

Ci hanno fatto caso i 60 mila dell'Olimpico, ma anche chi era a casa. Ieri un nuovo coro della Sud ha accompagnato la vittoria della Roma contro il Genoa in Coppa Italia. La proposta, nata nel settore dei Fedayn, è stata accolta da tutta la Curva che ha intonato la canzone anche durante l'intervallo per poi proseguire nella ripresa e a fine match. Ecco le parole e il video del nuovo coro della Sud: Giallorossa e'unica/ questa maglia e’ magica per me/ eh eh/ tu lo sai la domenica/ ovunque giocherai ti seguirò/ oh oh