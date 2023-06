Roma, il Mourinho Ter ora è sicuro: ecco cosa chiede il tecnico

“Io resto qui”. Lo ha detto prima alla squadra, poi ai tifosi. Lo dirà ai Friedkin, anzi probabilmente lo ha già riferito. Josè Mourinho non molla la Roma ma in estate si aspetta cambiamenti importanti. Il tecnico si è lamentato di essersi sentito “solo” e di essere “stanco” di battagliare senza un supporto vero e proprio. Per questo servirà una figura in più nel management, una di quelle importanti che può aiutarlo a scaricare qualche fulmine altrove. Perché visto anche l’arbitraggio di Maresca si prevedono nuove burrasche in futuro. Poi c’è l’aspetto contrattuale. Il prossimo anno si va a scadenza, e potrebbe esserci l’opportunità di proseguire il rapporto qualora entrambe le parti sia d’accordo.

Il punto più importante però riguarda il mercato e l’opera di rafforzamento per costruire una squadra in grado di giocare al massimo almeno due competizioni. Dalla griglia dei parametri zero sono pronti a sbarcare Aouar e N’Dicka. Il primo ha già svolto le visite mediche, il secondo aspettava solo la fine della stagione in Germania. Due rinforzi che andranno a sostituire numericamente Camara (ritorno in Grecia) e Llorente difficilmente riscattabile a quelle cifre dal Leeds. Il terzo nome riguarda un altro centrocampista. Tielemans, infatti, si è preso un paio di settimane per decidere il futuro. Il centrocampista belga lascerà il Leicester retrocesso a parametro zero e ha diverse offerte soprattutto dalla Premier dove vorrebbe restare. Strada difficile, ma Mourinho la proverà fino in fondo. I rinforzi per allungare e migliorare la rosa, però, dovranno essere di più. In porta risalgono le quotazioni di Svilar che potrebbe “gestire” l’ultimo anno di Rui Patricio. Sulle fasce servono almeno due arrivi: uno a sinistra (vista la probabile partenza di Spinazzola) e uno a destra. Poi l’attacco dove l’infortunio di Abraham fa rivedere i piani di Pinto. Ovviamente ci sono poi conferme imprescindibili: quelle di Dybala e Matic in primis.