Roma, il monito di Veretout: “Oggi la scelta più saggia è quella di rimanere a casa” – VIDEO

Proseguono le video interviste dei calciatori della Roma, soprattutto ai media della propria nazione. Ultimo in ordine di tempo è stato Jordan Veretout che, dopo aver rilasciato la settimana scorsa un’intervista all’Equipe, stavolta si è confessato ai microfoni di Canal Plus. “La scelta più saggia adesso è quella di rimanere a casa“, ha detto il centrocampista, concentrandosi soprattutto sul comportamento da tenere in questo momento non semplice per tutti quanti. Lui, come gli altri calciatori della Roma, continua a tenersi in forma tra le mura domestiche, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi del mondo del calcio.