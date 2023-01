Roma, il messaggio di Totti in difesa di Candela: “Sempre al tuo fianco amico”

Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate da Mourinho nel post partita del match di Coppa Italia contro il Genoa. Lo Special One, pur non nominandolo, ha attaccato Vincent Candela, colpevole secondo lo Special One di aver criticato eccessivamente la Roma e in particolar modo Zaniolo ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Milan. L'ultimo tassello della vicenda lo ha messo Francesco Totti che sui social, ha commentato sotto il post chiarificatore dell'ex terzino francese: "Hai fatto di tutto per la Roma. Sempre al tuo fianco amico". Questo il messaggio dell'ex capitano che dunque si schiera in difesa dell'ex compagno di squadra. Inoltre, nel post in questione, è spuntato anche il "like" di Daniele De Rossi, anche lui a quanto pare d'accordo con Candela.