Pellegrini per Dzeko. Feeling in campo, tra assist e gol, ma anche fuori. Il centrocampista giallorosso infatti ha voluto fare gli auguri sui social al bosniaco, lasciando su Instagram un messaggio che conferma il grande affiatamento, non solo sportivo, tra i due calciatori della Roma. “Tanti auguri fratello mio”, questo quanto scritto da Pellegrini con tanto di foto con esultanza.