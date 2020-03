Roma, il messaggio di Nuno Campos: “Vinceremo questa battaglia insieme” – FOTO

Continuano ad arrivare dall’universo Roma messaggio di sostegno e di sensibilizzazione per le persone in merito alla vicenda Coronavirus. Stavolta a parlare è stato il vice di Fonseca, Nuno Campos, che tramite il suo profilo Instagram si è espresso così: “Ciao, in questo momento difficile voglio dire qualcosa a tutti voi…State a casa il più possibile. Questo è il momento, per tutti noi insieme, di vincere questa battaglia contro il Covid-19“. In questo momento di inattività forzata, i calciatori giallorossi stanno provando a tenersi in forma tra le mura domestiche, sperando di tornare presto a lavorare a Trigoria proprio con Fonseca, Nuno Campos e tutto lo staff romanista.