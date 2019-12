“Privi di libertà, ma non di amici che vi ricordano. Buon Natale a tutti i detenuti”. I ragazzi dello storico gruppo Roma hanno voluto dedicare un pensiero ai carcerati che passeranno le feste lontano dalla famiglie, con uno striscione esposto a via Piccolomini. Come loro, anche i Fedayn: “Chi se n’è andato, chi detenuto e chi a firmare. Riavervi tra noi il più bel regalo di Natale”.