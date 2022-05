Roma, il gruppo Friedkin versa altri 10,2 milioni: gli investimenti salgono a 370 mln

Dopo la vittoria della Conference League, la famiglia Friedkin continua ad investire nelle casse dei giallorossi

Il gruppo Friedkin aumenta gli investimenti nella Roma e versa altri 10,2 milioni di euro . A maggio 2022, come spiegato nell’ultimo documento pubblicato dal club giallorosso, le quote dei versamenti nelle casse del club hanno sfiorato i 370 milioni di euro : "L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 aprile 2022 è pari a 344,2 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 298,2 al 31 dicembre 2021 e 302 milioni di euro al 30 giugno 2021 – prosegue il documento -. L’incremento rispetto al 31 dicembre 2021, pari a 46 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da:

Nel dettaglio, l’indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 aprile 2022 si compone di disponibilità liquide, per 18,6 milioni di euro (12,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, per complessivi 372,9 milioni di euro (320,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 334,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021)".