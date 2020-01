Roma, il giovane Agostinelli saluta: va alla Fiorentina

Mercato caldissimo in uscita per la Roma. Non solo Alessandro Florenzi (con Jesus e Cetin altri indiziati a partire), i giallorossi sono pronti a salutare anche un giovane. Si tratta di Vittorio Agostinelli, attaccante classe 2002 in forza all’Under 18 che alle 11 ha lasciato il centro sportivo di Trigoria con le valigie in mano e accompagnato dall’agente. Il suo futuro è alla Fiorentina, con il trasferimento che si sta ormai concretizzando. Agostinelli era arrivato nella capitale da svincolato dopo il fallimento del Bari e aveva firmato un contratto da professionista con la Roma.