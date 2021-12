Roma, il filo azzurro del 2022: Pellegrini e Spinazzola pronti ad aiutare Mourinho

La Roma conclude l’anno al sesto posto con tanti rimpianti. Il nuovo anno si aprirà col ritorno dei due nazionali, e magari con qualche colpo dal mercato

L’anno che verrà, come cantava Lucio Dalla, tra un anno passerà. Ed è un anno in cui i tifosi romanisti si aspettano risposte più concrete. Sia dal campo che dal mercato. In attesa dei “colpi” di Pinto i primi “acquisti” della Roma saranno Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Il capitano giallorosso è ai box dal 28 novembre per un problema muscolare causato dal troppo amore del numero 7 per la maglia. Dopo aver stretto i denti molte volte rinunciando anche alla Nazionale, una lesione al quadricipite gli ha fatto finire in anticipo l’anno. Fino allo stop in Roma-Torino, Lorenzo è stato l’uomo in più di Mourinho. Numeri strabilianti: 8 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Un’assenza enorme. A Milano nel giorno della Befana proverà ad esserci per continuare la rincorsa al quarto posto che dopo ieri sera è diventata più complicata. Mourinho lo spera ma non è certo di poterci contare già dal 6 gennaio. Nel frattempo il numero 7 continuerà a lavorare anche in vacanza a Dubai visto che sarà accompagnato dal suo fisioterapista. Il grande assente della stagione resta però Leonardo Spinazzola. L’Europeo giocato a livelli altissimi doveva essere il preludio di un campionato sopra le righe. La sfortuna si è accanita con il terzino giallorosso che durante Belgio-Italia ha subito la rottura del tendine d’Achille. Mourinho ha recentemente dichiarato: “Non se se avrò Spinazzola per gennaio”. La speranza è quella di rivedere la freccia sinistra almeno per febbraio dopo l’ultimo e definitivo consulto col dottor Lempainen. Una data indicativa? Sogniamo in grande e diciamo il 6 febbraio col Genoa. Ne ha bisogno lo Special One ma soprattutto la Roma che al momento si consola con Vina non ottenendo ovviamente gli stessi risultati.