"Ma quale è il logo della Roma?". Comincia con questa semplice ma insidiosa domanda il video-riflessione di Sport Media House diffuso sui profili social della pagina che tratta di marketing sportivo. Lo stemma presente sulla prima maglia, il lupetto di Gratton inserito in un cerchio giallorosso, quello "solo" stilizzato, la scritta ASR o la più completa ASRoma? I canali ufficiali del club - prosegue il video di Sport Media House - su Facebook, Instagram e TikTok utilizzano l'iconico lupetto di Gratton, presente anche sulla divisa pre-gara, sulla seconda maglia e sulle grafiche social. Sul sito ufficiale e sul crest della prima maglia, quella più importante e identitaria, c'è però lo stemma-scudetto giallo-rosso con la lupa. Sul sito del club giallorosso, poi, compare anche la scritta "AS Roma". Mentre sulla terza maglia, quella bianca, compare l'acronimo ASR. Dalla prossima stagione infine, la 2026-27, sulla prima maglia tornerà il "vecchio" stemma ASR, quello amato dalla Curva, come annunciato la scorsa estate dai Friedkin. Un dubbio, una domanda che non trova risposte univoche. Anche nei commenti del video, infatti, tutti esprimono la propria opinione ma sono concordi su un aspetto: i loghi della Roma sono tutti iconici e stupendamente identificativi. E la chiarezza della brand identity? Spazzata via da passione, eredità e unicità.

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