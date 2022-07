Roma, il debutto in amichevole contro il Trastevere: chi gioca e dove vederla

Alle 17, a Trigoria, la Roma tornerà ufficialmente in campo. L'avversaria sarà il Trastevere, squadra di Serie D, già incontrata nella preseason nel 2019 - vittoria per 10-1 per gli uomini di Paulo Fonseca. L'attesa c'è, così come la curiosità, anche perché la prima amichevole della stagione, che aprirà le danze, non sarà visibile né in streaming, né in televisione, e sarà difficile anche poterla seguire direttamente dal centro sportivo. Le informazioni arriveranno solo dagli account social ufficiali delle due squadre. Sarà possibile leggere un resoconto completo sul sito Forzaroma.info