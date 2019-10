Roma, il club sposa la campagna ‘Tifo pulito’ di Hyundai: l’iniziativa per domani

L’AS Roma sposa la campagna #TifoPulito di Hyundai, messaggio che mira a richiamare l’attenzione sia sul fair play sia sul tema della lotta all’inquinamento. Hyundai sarà il match sponsor di Roma-Milan e per l’occasione – come si legge sul sito ufficiale giallorosso – in Tribuna Tevere saranno distribuiti dei cartoncini gialli e rossi prodotti con una speciale vernice anti-smog, che i tifosi potranno alzare all’ingresso in campo delle squadre. L’aggettivo “pulito” rappresenta l’esatto punto d’incontro tra mobilità e sport.