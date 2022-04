Roma, il club ringrazia i tifosi: “Servirebbe uno stadio da 300mila posti”

Il messaggio della società: "Per chi c'era 7 giorni fa contro il Bodo. Per chi ci sarà contro il Leicester e per chi avrebbe voluto esserci. Siete sempre al nostro fianco"

In questi giorni, ma anche duranta tutta la stagione, i tifosi della Roma hanno dimostrato amore puro verso la squadra. Contro il Leicester ci sarà l'ennesimo sold out stagionale, ieri oltre 140mila persone erano in coda per cercare di acquistare un biglietto per la semifinale di ritorno di Conference League. Il club giallorosso ha voluto ringraziare i sostenitori sui social: "Per chi c'era 7 giorni fa contro il Bodo. Per chi ci sarà contro il Leicester e per chi avrebbe voluto esserci. Siete sempre al nostro fianco, avremmo avuto bisogno di uno stadio da 300.000 posti. GRAZIE". Procede a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per le ultime due gare casalinghe contro il Bologna e il Venezia. Saranno oltre 50mila i tifosi presenti.