Roma, il club ricorda Totti e il suo primo gol in Serie A con la maglia giallorossa

Era il 4 settembre del 1994, e la Roma iniziava la sua stagione all'Olimpico contro il Foggia di Zdenek Zeman. Il tecnico giallorosso, Carlo Mazzone, decise di schierare dal primo minuto un giovanissimo Francesco Totti che aveva già esordito in prima squadra l'anno precedente. L'ex Capitano della Roma, che all'epoca non aveva ancora compiuto 18 anni, al 30esimo minuto di gioco con un tiro preciso e potente sigla il suo primo gol in Serie A con la maglia della Roma. Gli account ufficiali del club giallorosso hanno deciso di ricordare la prima rete di Totti pubblicando il video del gol sui social: "Totti's first Roma goal". Nella stessa stagione l'ex Capitano siglerà altre 3 reti collezionando 21 presenze. Il resto è storia.