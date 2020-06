Mentre la Roma prepara la gara di domenica contro il Milan, decisiva per la ricorsa europea sull’Atalanta, il club ricorda sui social la vittoria della quinta Coppa Italia. Il 26 giugno del 1984 i giallorossi battevano in una finale doppia l’Hellas Verona e parallelamente salutavano Agostino Di Bartolomei, alla sua ultima presenza con la maglia dei capitolini. Poi il trasferimento al Milan dove resterà per i tre anni successivi con 88 presenze e nove gol.