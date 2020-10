Roma, il CdA valuta congruo il prezzo dell’opa

Il Consiglio di Amministrazione della Roma ha ritenuto congruo il corrispettivo di Euro 0,1165 per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto (l’Opa). Lo annuncia, attraverso un comunicato, lo stesso club capitolino:

“Il Consiglio di Amministrazione di AS Roma S.p.A. (“AS Roma” o l’“Emittente”), riunitosi in data odierna, ha approvato il Comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Comunicato dell’Emittente”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, su n. 84.413.785 azioni ordinarie di AS Roma (l’“Offerta”).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 0,1165 per ciascuna azione ordinaria AS Roma portata in adesione all’Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e condizioni dell’Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 5 ottobre 2020 (il “Documento di Offerta”), nonché ha tenuto conto (i) della fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co, in qualità di advisor finanziario indipendente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori indipendenti dell’Emittente, e (ii) del parere degli Amministratori Indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), approvato anch’esso in data odierna.

Per un’illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta in data 8 ottobre 2020 con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) la fairness opinion di Rothschild & Co e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti“.