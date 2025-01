Roma, il capodanno dei giallorossi: dal romantico Dybala allo scatenato Saelemaekers

Ultimo dell'anno nella Capitale per i calciatori della Roma, che tra poche ore saranno al Tre Fontane per un allenamento a porte aperte dove ad aspettarli ci saranno circa 2800 tifosi. Il derby del 5 gennaio con la Lazio si avvicina, ma i giallorossi hanno trovato il modo di salutare il 2024 ognuno in modo diverso. Sui loro profili social molti scatti e video della nottata che raccontano come hanno voluto accogliere il nuovo anno. A partire da Svilar che ha pubblicato una serie di foto con la sua dolce metà, June Peeters. "Quinto capodanno insieme. Felice anno nuovo a noi. Grazie Dio", le dediche della fidanzata al portiere serbo-belga sullo sfondo di un ristorante di lusso. Un serata in dolce compagnia anche per Paulo Dybala che ha augurato un buon 2025 a tutti su Instagram con uno scatto insieme alla moglie Oriana Sabatini. "Per un 2025 pieno di allegria", è, invece, la didascalia del post di Mati Soulé, anche lui ritratto con la compagna Mila e ai suoi cari. Capodanno in famiglia per Cristante, Mancini e Pellegrini che hanno festeggiato insieme alle loro mogli e ai figli l'arrivo del nuovo anno. Anche il giovane Sangarè ha trascorso una serata speciale, raggiunto da suo fratello. Serata di tradizione per Angeliño e la sua famiglia che, seguendo un rito spagnolo, allo scoccare della mezzanotte hanno mangiato 12 chicchi d'uva (uno per ogni rintocco delle campane), come documentato da un video pubblicato dal terzino giallorosso. Serata in eleganza per El Shaarawy che ha pubblicato uno scatto augurando un buon anno nuovo: "Che il nuovo anno porti con sè nuove opportunità, serenità e sogni da realizzare". Si sono dati alla pazza gioia Francesco Totti e Alexis Saelemaekers. La leggenda giallorossa si è scatenato in pista con un balletto esilarante in compagnia delle figlie di Chanel e Isabel. Mentre l'esterno belga ha voluto ammirare alla mezzanotte lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio di Roma stappando una bottiglia di spumante e brindando al nuovo anno. Diversi modi di festeggiare il Capodanno con l'augurio che riservi più soddisfazioni del 2024.