Roma, il buongiorno di Matic: “Tutte le strade portano a Trigoria”

La Roma è pronta a scendere in campo per il primo test amichevole della stagione contro la Boreale. La gara è in programma al Centro Sportivo Fulvio Bernardini con il fischio d'inizio fissato alle 10:30. Tra i sicuri protagonisti ci sarà anche Nemanja Matić, pilastro indiscutibile del centrocampo di José Mourinho. Il serbo, sui social, ha postato una stories in cui mostra l'avvicinamento verso Trigoria, commentando: "Tutte le strade portano a Trigoria". Il giocatore, impegnato alla guida della sua Ferrari, si appresta a vivere il sesto giorno ufficiale di ritiro, percorrendo l'Aurelia, in direzione Gianicolo. Dallo scatto, è possibile riconoscere anche l'inconfondibile arco di Paolo V.