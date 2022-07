Roma, il 6 agosto la presentazione di Dybala. Il 7 l’amichevole contro lo Shakhtar

In attesa della firma sul contratto e dell'annuncio che renderà Dybala a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma, il club ha già programmato la presentazione ufficiale. Come riportato da Sky, l'argentino verrà presentato in conferenza stampa il prossimo 6 agosto, alla vigilia del primo match all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. L'orario è ancora da definire.