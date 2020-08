Roma, il 29 settembre alle 15 l’Assemblea degli azionisti per il rinnovo del CdA

La Roma ha convocato l’Assemblea degli azionisti per il 29 settembre alle 15 (in prima convocazione, il giorno successivo alla stessa ora in seconda). All’ordine del giorno il rinnovo del consiglio di amministrazione del club, con Dan presidente e il figlio Ryan nel board insieme a Marc Watts, Eric Felen Wiliamson, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel. Si sono dimessi James Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht.

Ecco la nota ufficiale.

“L’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 29 settembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 settembre 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”