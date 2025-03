Roma, il 2025 è da record: nessuna squadra in Europa ha fatto meglio

La Roma di Claudio Ranieri sta vivendo un 2025 straordinario e i numeri lo confermano. Con 29 punti conquistati dall’inizio dell’anno, i giallorossi sono la squadra che ha guadagnato più punti in tutta Europa, superando colossi come il PSG (28), il Bayern Monaco (26) e persino il sorprendente Strasburgo (26). Un rendimento impressionante che ha riportato la Roma al centro della corsa per un posto in Champions League, un obiettivo che sembrava utopico solo poche settimane fa. Ora, però, arriva la parte più difficile: confermare il trend dopo la sosta, in un calendario che si preannuncia durissimo. Dopo la pausa per le nazionali, la squadra di Ranieri dovrà affrontare un vero e proprio tour de force contro le dirette concorrenti: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter saranno alcuni degli ostacoli da superare nella volata finale. Sfide decisive che diranno molto sulle ambizioni dei giallorossi e sulla possibilità di trasformare questa incredibile rimonta in una qualificazione alla prossima Champions League.