Roma, il 20 giugno all’Olimpico la raccolta sangue organizzata dagli ultras della Sud

I tifosi della Roma tornano all’Olimpico. Non a sostenere la squadra del cuore, per quello servirà un po’ di pazienza. Ma per una causa più importante. Sabato 20 giugno sarà allestita una raccolta sangue organizzata dal gruppo di ultras giallorossi “Roma”, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Si potrà donare dalle 8 di mattina fino alle 12. Per accedere si dovrà passare per via dei Gladiatori, la strada che il pullman della Roma percorre tutte le volte che arriva allo stadio e che ripercorrerà di nuovo appena quattro giorni più tardi per il match con la Sampdoria. Le postazioni di raccolta sangue saranno posizionate proprio sotto alla Curva Sud.

Si potrà donare dopo il giudizio di idoneità di un medico specializzato. In generale sarà ammesso chiunque goda di un buono stato di salute, con un età compresa tra i 18 e i 65 anni e un peso non inferiore a 50 kg. Non è la prima volta che i tifosi della Roma si attivano per la comunità. Durante il lockdown si sono resi protagonisti di una raccolta fondi per lo Spallanzani e della donazione di beni di prima necessità ai bisognosi.