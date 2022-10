Roma, il 18 e 19 all’Olimpico l’ECA Youth Knowledge Exchange: interverrà anche Pinto

Si svolgerà a Roma la quarta edizione del convegno ECA Youth Knowledge Exchange , prestigioso evento dedicato al confronto sull'evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i Club iscritti all'ECA, l'associazione dei club europei. Dopo Anderlecht, Athletic Bilbao e Lipsia, quest'anno è stata scelta proprio l' AS Roma per l'organizzazione di questa due giorni di incontri che si terranno allo Stadio Olimpico il 18 e 19 ottobre, quindi domani e mercoledì. "Un’opportunità - spiega la nota ufficiale del club giallorosso - accolta con entusiasmo in virtù dell’importanza che lo sviluppo dei propri talenti riveste per il Club. Allo Stadio Olimpico si confronteranno i rappresentanti di 60 squadre europee , tra le quali Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Benfica, Sporting CP, Salisburgo e Bayer Leverkusen".

Il focus del convegno sarà il 'Development of Youth Coaches': un tema, quello della formazione degli allenatori delle squadre giovanili, sul quale "l’AS Roma ha investito molto in termini di risorse umane e non solo". Nel corso dell'evento sono previsti, tra gli altri, gli interventi del General Manager dell’AS Roma Tiago Pinto, del responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine e del Direttore Tecnico delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi. Lo stesso Vergine ha commentato: “Ospitare l’Eca Youth Knowledge Exchange è per tutti noi motivo di grande soddisfazione. Non vediamo l’ora di poterci confrontare con i numerosi club europei che interverranno e di poter alimentare un dibattito che all’AS Roma sta particolarmente a cuore, come quello che riguarda la formazione dei nostri tecnici e di conseguenza il futuro dei nostri ragazzi. A nome del Club desidero ringraziare l’ECA per l’opportunità che ci ha concesso e do il benvenuto a Roma ai colleghi che arricchiranno i giorni di lavoro che ci aspettano”. Avranno l’occasione di condividere le proprie esperienze anche i dirigenti di altri club internazionali come Bayern Monaco, Salisburgo e Inter Turku. All’interno del programma è prevista inoltre una visita a Trigoria, dove verranno mostrate le strutture a disposizione degli atleti.