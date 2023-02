Roma, il 16 febbraio nuovo appuntamento per la Donazione del sangue di San Valentino

Grazie alla grande affluenza nell'evento di oggi, il club ha scelto di organizzare una uova data per questa splendida iniziativa

Dopo il successo avuto dall'iniziativa odierna, alla quale hanno partecipato oltre 200 tifosi giallorossi, la Roma tramite un comunicato ha ufficializzato che il 16 febbraio, si svolgerà una nuova donazione del sangue. La location sarà sempre quella di Piazza Damiano Sauli, nel quartiere romano di Garbatella e l'orario sarà dalle 8 alle 12. Il club ricorda inoltre che "tutti i donatori riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto, a un gadget". L'evento sarà in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e con l'VIII Municipio.