Roma, il 14 agosto amichevole col Raja Casablanca all’Olimpico

Stasera la Roma scende in campo per giocare l'amichevole di lusso contro il Porto. Nel ritiro in Algarve i giallorossi affronteranno poi anche Siviglia (31 luglio) e Real Betis (7 agosto). Prima di debuttare in Conference League il 19, i giallorossi disputeranno un'altra amichevole il 14 agosto contro il Raja Casablanca, club marocchino, allo Stadio Olimpico. Non è ancora stato firmato il contratto tra i due club ma la partita va verso la conferma e l'organizzazione procede spedita. Si attende di capire la capienza dell'impianto e quanti tifosi potrà ospitare durante il match.