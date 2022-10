Roma, ieri cena di squadra per festeggiare il compleanno di Abraham

Dopo la vittoria nel big match di sabato scorso, la Roma si è ritrovata con quasi tutto il gruppo squadra per festeggiare il compleanno di Tammy Abraham. I giallorossi sono andati a cena ieri sera in occasione dei 25 anni dell'attaccante inglese anche per celebrare i tre punti ottenuti contro l'Inter a San Siro, dove proprio Abraham, visto il momento non ottimale che sta attraversando, è stato escluso dalla formazione titolare schierata da José Mourinho.