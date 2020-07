Roma, Ibanez verrà inserito nella lista Uefa per l’Europa League

Contro l’Inter è arrivata un’altra buona prestazione per Roger Ibanez, il difensore acquistato a gennaio dall’Atalanta e protagonista in positivo alla ripresa del campionato dopo il lockdown. Il brasiliano salterà probabilmente la prossima gara con la Spal a causa del fastidio all’adduttore accusato nell’ultima partita, tuttavia Fonseca conta di recuperarlo a breve. Anche per l’Europa League, dal momento che il tecnico, come scrive Chiara Zucchelli su “Gazzetta.it”, ha intenzione di inserirlo nella lista Uefa. Ad agosto sarà infatti possibile fare tre cambi rispetto all’elenco presentato a febbraio, e Ibanez sostituirà Cetin, scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca proprio grazie all’exploit del numero 41.