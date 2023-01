Roma, Dybala: “Tre punti importantissimi”. Abraham e Zalewski: “Buon lavoro”

La squadra di Mourinho raggiunge l'Inter al terzo posto in classifica con 37 punti

La Roma espugna il Picco con i gol di El Shaarawy e Abraham. I giallorossi, dopo il successo contro lo Spezia, salgono al terzo posto in classifica con 37 punti, gli stessi dell'Inter che giocherà domani con l'Empoli. Dybala, decisivo anche questa sera, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: "Grandi ragazzi! 3 punti importantissimi". Poi ha mandato un messaggio scherzoso ad El Shaaarwy e Abraham: "Prego" riferito ai due passaggi vincenti che gli ha servito con lo Spezia. Ibanez e Smalling hanno esultato sui social: "+3". Abraham e Zalewski hanno commentato così la vittoria: "Buon lavoro". El Shaarawy, autore del primo gol giallorosso, ha pubblicato un post su Twitter: "Aspettato, cercato e ottenuto... Un gol che per me vale tanto. Ora sono 100 e 3 punti importantissimi. Grazie Paulino".