Roma, Ibanez convocato dalla Selezione Olimpica Brasiliana – FOTO

Roger Ibanez è stato convocato dalla Selezione Olimpica Brasiliana per le due partite in Arabia Saudita, in programma il 13 e il 16 novembre. L’allenatore della nazionale André Jardine – in preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo – ha stilato la lista dei convocati in vista dei match contro Arabia Saudita e Egitto U-23. Questa convocazione conferma l’ottimo periodo di forma del difensore giallorosso e il suo percorso di crescita non sta rimanendo inosservato neanche in patria. Nelle sue ultime apparizioni si è guadagnato lo status di titolare nella difesa a tre della Roma di Fonseca e, con l’assenza di Mancini e quella probabile di Smalling, guiderà la giovane retroguardia giallorossa – insieme a Kumbulla – anche lunedì sera, quando se la dovrà vedere con un certo Zlatan Ibrahimovic.

Qui di seguito il tweet del profilo ufficiale della selezione brasiliana: