Roma, Ibanez: “A Napoli per accorciare le distanze, il campionato è ancora lungo”

Ibanez è uno dei tasselli fondamentali della quasi infallibile difesa di Mourinho, alla sua quarta stagione in giallorosso. In preparazione per il big match di domenica contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva per mondosportivo.com, parlando della partita e in generale della Roma. Queste le parole del brasiliano: "Cerco di rendermi sempre disponibile. Ci aspettano tante partite, c'è stata la pausa del Mondiale, ma ora il calendario è fitto e dobbiamo essere preparati. Sono stato fuori per un solo appuntamento e spero di preservare questa continuità nel girone di ritorno che sta per iniziare, oltre che mantenere la squadra con una delle difese migliori del campionato. Ci aspetta una partita molto difficile contro la capolista, ma è un'occasione per ridurre il distacco. Sappiamo che hanno un grande vantaggio, ma il campionato è ancora lungo". Oggi pomeriggio il difensore ha postato sui suoi canali social degli scatti con la maglia della Roma e una frase dell'inno della squadra come didascalia.