Roma, i tifosi su social e radio avvertono: “Ora non vi azzardate a perdere il derby”

La figuraccia con lo Slavia può essere giustificata (forse) solo da una vittoria domenica. Molti tifosi sono stufi dei cali di rendimento della squadra, e un quarto perso derby in tre stagioni sarebbe troppo

Redazione

L'amore resta incondizionato, la pazienza no. Il ko orribile di ieri a Praga ha provocato una reazione che è un mix di attendismo e polemica in seno alla tifoseria giallorossa che ora aspetta il derby per capire se "perdonare" l'atteggiamento rinunciatario con lo Slavia che ha compromesso il primo posto del girone (e non tutti perdonerebbero lo stesso). Oppure intensificare le giuste critiche a una squadra che lo stesso Mourinho ha definito "non professionale" e che non sta ripagando in tutto e per tutto l'amore dei tifosi. Ovviamente il mirino è anche sul tecnico che ha perso 3 derby su 4 nella capitale e al quale ora si chiede quel quid in più per vincere la stracittadina a un anno e mezzo di distanza.

Intanto sui social e nelle radio il messaggio è chiaro, e assomiglia a una minaccia (virtuale per carità): "Ora non vi azzardate a perdere il derby ". C'è chi giura di andare a Trigoria in caso contrario, chi di non comprare più biglietti. Allo stadio in realtà il tifo giallorosso sembra diverso da quello che si sente in settimana, ma è inevitabile che un terzo derby perso di fila e una classifica da provinciale renderebbe difficile il rapporto idilliaco visto finora. Le critiche più ascoltate in queste ore spaziano tra l'aspetto tecnico (con precise accuse sia al gioco che al mercato) e quello caratteriale che potrebbe aver portato molti giocatori a risparmiarsi per il derby. L'appello definitivo si sposta quindi a domenica sera, al triplice fischio di Massa. L'alibi della trasferta europea, infatti, questa volta non reggerà.

