Roma, il tifo non va in vacanza: superata quota 100mila tra Bologna e Salisburgo

Poco meno di un mese alla ripresa del campionato di Serie A, con la Roma impegnata il 4 gennaio all'Olimpico contro il Bologna. E nonostante la distanza temporale dal match contro la squadra di Thiago Motta, i tifosi giallorossi hanno già risposto 'presente'. Sono oltre 45mila infatti - allo stato attuale - gli spettatori previsti per la sfida della 16esima giornata di Serie A. Molto più lontano è invece l'incrocio di Europa League contro il Salisburgo, in programma per il 23 febbraio: per quella partita, però, le presenze attuali sono già oltre i 55mila.