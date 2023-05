Roma, i tifosi non abbandonano la squadra: vicino il sold out contro l’Inter

È una Roma stanca e decimata, ma mai sola. I suoi tifosi, la sua gente, ha capito il momento di grande appannamento e difficoltà che la squadra di Mourinho sta vivendo e così come fatto per tutto l'anno, è pronta a riempire, nuovamente, l'Olimpico. Nel match contro l'Inter, infatti, ci sarà, probabilmente, un altro sold-out. Sono stati venduti 60 mila tagliandi per la partitissima in programma sabato alle 18. I giallorossi hanno bisogno dell'apporto del proprio pubblico, di uno stadio caldo e volenteroso di spingere la Roma verso una vittoria che avrebbe un'importanza clamorosa. Dopo il mezzo passo falso contro il Monza, è una partita quasi senza appello. La formazione dello Special One, è ripiombata al settimo posto a -2 proprio dalla squadra di Inzaghi. In caso di successo, ci sarebbe il sorpasso in classifica e si preparerebbe nel migliore dei modi la sfida di Europa League contro il Leverkusen. Lì, il sold-out è accertato da tempo. Sarà un finale di stagione da vivere tutti insieme