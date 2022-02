Roma, i tifosi: Mourinho ha ragione, la squadra si deve svegliare

Le parole nello spogliatoio dello Special One sono state definite sacrosante dalla piazza. Il tecnico ha ancora il totale appoggio dell'ambiente

Arrivano già le primissime reazioni da parte dei tifosi giallorossi, che dopo aver letto le parole di José Mourinho nello spogliatoio post Inter-Roma, hanno manifestato sui social ancora una volta la totale fiducia nel tecnico. "Parole sante! Ha pienamente ragione, i giocatori si devono svegliare". Questo forse uno, tra i tanti pensieri, che racchiude maggiormente il parere della piazza. C'è però anche chi si lamenta: "Mister il problema non è la mancanza di personalità, ma è il loro livello, sono scarsi". Pochissimi, quasi inesistenti invece, quelli che non la pensano come il portoghese e che criticano il gioco della squadra: "va bene tutto, ma diamogli anche uno schema".