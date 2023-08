Roma, i tifosi già pazzi di Lukaku: “Con lui si punta a più del quarto posto”

In casa Roma sono ore febbrili e decisive per l'arrivo del nuovo attaccante che completerebbe la rosa di José Mourinho. Il nome di Lukaku è passato in poco tempo dall'essere una suggestione ad una reale e concreta possibilità. I tifosi giallorossi sono già pazzi di lui e sono convinti che grazie anche allo Special One, possa far fare il salto di qualità alla squadra: "Con Lukaku il mercato della Roma diventa molto importante, e con Mou in panchina, la squadra diventa una favorita ad entrare tra le prime 4, forse anche qualcosa di più". Queste le parole di un tifoso alle quali fanno da eco anche altre: "Non so se sia da scudetto, ma per il gioco che fa il mago di Setubal (difesa e contropiede) Lukaku è perfetto". Il connubio Mourinho-Lukaku dunque metterebbe d'accordo tutti. "Ragazzi se si muove il presidente con l’aereo al 99% è fatta", questo invece il commento su Twitter di chi ha abbandonato la scaramanzia, riponendo invece la propria fiducia sulla dirigenza romanista. L'euforia del momento però per qualcuno sta diventando quasi un'ossessione: "Ormai è mio pensiero fisso. Non respiro. Non vivo. Ho bisogno solo di te". C'è chi invece scherza sull'eventuale presentazione in stile Dybala rivolgendosi direttamente al sindaco di Roma: "Ciao Roberto Gualtieri, a occhio e croce quello quadrato non basta, come state messi domani con il Colosseo vero?", "Se arriva Lukaku sono almeno 10mila a Ciampino".