Ultras del Feyenoord a Roma, sui social le foto a Colosseo e Barcaccia: “Oggi massacro”

I profili Instagram dei tifosi del Feyenoord hanno pubblicato delle stories mostrando il loro arrivo nella capitale nonostante la trasferta vietata, scattando foto ai principali monumenti con tanto di adesivi attaccati in varie zone

Redazione 22 febbraio 2024 (modifica il 22 febbraio 2024 | 13:10)

Come sempre per Roma-Feyenoord, l'attesa è alta in campo ma soprattutto l'allerta è massima per l'ordine pubblico. In queste ore erano attesi circa duecento tifosi olandesi nella capitale, nonostante il divieto imposto per la trasferta, ed effettivamente i primi sostenitori del club di Rotterdam sono già arrivati in città. Sull'account Instagram di un gruppo ultras del Feyenoord, 'Zingen voor je club' (traduzione 'canta per il tuo club'), sono state pubblicate delle stories decisamente non incoraggianti. "Saluti da Rotterdam. Oggi massacro", con l'emoji del dito medio. Questa la scritta sulla foto scattata al Colosseo. Nella story successiva un video dall'interno di una vettura con la localizzazione 'Roma'. E infine le schermaglie social con un tifoso romanista che li ha definiti 'barbari', memore dei disordini degli anni passati. E l'account olandese in questione ha pubblicato proprio lo screen del messaggio privato con tanto di tag e risposta 'Buongiorno anche a te'.

Così come hanno poi postato anche tutti gli altri: "Non possiamo rispondere a tutti". Nel suo feed, lo stesso profilo ha pubblicato una serie di scatti della Barcaccia, monumento sfregiato nel 2015 dagli ultras olandesi divenuto loro 'bottino di guerra'. Non solo, perché proprio a piazza di Spagna sono stati affissi sui lampioni degli adesivi con scritto 'F*ck As Roma'. E altri con lo stemma del Feyenoord sono stati invece attaccati in zona Fori Imperiali. Nel frattempo il tono di sfida è stato lo stesso su altri profili di tifosi del Feyenoord: su alcuni è stata postata la foto dell'aeroporto di Fiumicino e la localizzazione per sottolineare la loro presenza nella capitale. "Eccoci di nuovo qui", altri hanno scritto con una foto dall'aereo. Per poi continuare il giro dei monumenti simbolici della capitale con la story a Fontana di Trevi. E poi lo scatto a una camionetta delle forze dell'ordine che presidia la zona: "La fan zone ufficiale dell'Uefa ha già un grande successo". Insieme a questi anche altre due foto, verosimilmente non della giornata di oggi, con gli ultras (con i volti coperti da emoji dei teschi, ndr) che tengono la bandiera del Feyenoord davanti al Colosseo. E un'altra con una maglia del Feyenoord posata sulla Barcaccia. La polizia e la Questura stanno monitorando accuratamente tutti i voli e i passeggeri provenienti da Rotterdam e dall'Olanda, verificandone ove necessario poi anche gli spostamenti. Lo scorso anno i contatti tra le due tifoserie sono stati sventati dalla polizia proprio in zona Colosseo, dove è stata scattata la foto con allegato 'Oggi massacro'. E un anno fa circa 40 sostenitori del Feyenoord avevano provato a entrare all'Olimpico con biglietti intestati a terze persone, fermati ai tornelli. L'allerta, come detto, resta massima.

