Roma, i tifosi chiedono di rimuovere definitivamente il nuovo stemma

In radio e social la richiesta mette d'accordo tutti, adesso la palla passa ai Friedkin

Prima del derby c'era un pò di preoccupazione per la maglia speciale che nella storia recente della Roma non ha portato grandi risultati. Poche settimane prima della gara della Lazio era stata presentata la divisa con il vecchio stemma che da oggi verrà ricordata con piacere da tutti. Adesso la richiesta dei tifosi è chiara, su tutti i social e nelle radio hanno espresso il desiserio di rimuovere il nuovo e tornare definitivamente al logo con ASR. I Friedkin dal primo giorno si sono dimostrati solidali con questa battaglia dei sostenitori giallorossi. Dalle mascherine alla quarta divisa, per il prossimo anno i tifosi si augurano di tornare alle origini e abbondanare l'idea di Pallotta.