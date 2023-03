Roma, i tifosi attaccano Fabbri sui social: “Se vuoi fare il protagonista fai teatro”

I tifosi giallorossi non hanno gradito la direzione di gara del fischietto di Ravenna

Dopo il ko contro la Cremonese, la Roma cade in casa contro il Sassuolo e fallisce nuovamente l'aggancio al secondo posto. Sui social, i tifosi giallorossi si sono scatenati contro l'arbitro Fabbri che nel recupero del primo tempo ha estratto il rosso a Kumbulla e assegnato un calcio di rigore ai neroverdi: "Fabbri simpatica (per niente) canaglia, ma stasera abbiamo le nostre colpe". Questo il tweet stizzito di un tifoso che rimprovera anche la mancanza di cattiveria della squadra. "Se vuoi fare il protagonista fai teatro", gli fa da eco un altro. La rabbia dei tifosi giallorossi nasce oltre all'espulsione dell'albanese (figlia comunque di un comportamento non corretto di Berardi), anche dalla gestione dei cartellini durante tutta la partita: "Fabbri ti ho capito già dopo 10 minuti", commenta un altro tifoso riferendosi al cartellino giallo sventolato a Smalling dopo un (dubbio) fallo di mano nei primi minuti di gioco.