Roma, i social dei Friedkin presi d’assalto: “Presidente portaci Lukaku”

A Roma ormai non si parla d'altro. Nella Capitale è scoppiata la bomba Lukaku e i tifosi giallorossi sono letteralmente impazziti all'idea di vedere il belga di nuovo sotto la guida tecnica di José Mourinho. Ieri i Friedkin (a Londra per trattare con il Chelsea) sul loro profilo Instagram, hanno pubblicato un post riguardante un'iniziativa universitaria promossa proprio dal loro consorzio privato senza però fare i conti con la marea giallorossa che si è riversata nei commenti: "Presidente portaci Lukaku", "Aspettiamo Lukaku". Questi i messaggi più gettonati. "Con Lukaku possiamo dire la nostra, ci meritiamo i trofei, lo meritano i romanisti… Dybala con te e big rom i gol sono assicurati, che coppia", questo invece il pensiero di un altro impaziente di vedere in giallorosso la Joya insieme a Big Rom. L'attesa cresce sempre di più così come le speranze dei tifosi che sperano nel colpo di coda che farebbe dimenticare un calciomercato fin a questo momento non entusiasmante.