Roma, i recuperi sono da record: in Serie A nessuna fa meglio al fotofinish

Sei gol nei minuti finali che hanno portato sei punti, nessuna squadre nel nostro campionato è riuscita a fare meglio. Fisico e testa: c’è la mano di Mou

Record positivo dei giallorossi, come riporta La Gazzetta dello Sport. La squadra di Mourinho è una squadra di Mourinho, cioè un gruppo di giocatori che non molla mai, magari ancora impreciso e discontinuo, ma certamente motivato fino all’ultimo secondo, nel senso più letterale del termine. La Roma, infatti, ha segnato sei gol nei minuti finali, sette se il Var non avesse tolto quello di Zaniolo contro il Genoa. Non solo: i giallorossi hanno pareggiato contro il Sassuolo, vinto contro lo Spezia e pareggiato contro l’Udinese al fotofinish e se non lo avessero fatto avrebbero sei punti in meno in classifica e sarebbero all’ottavo posto con il Verona. Nessuno ha fatto meglio in Serie A e questo dato può far sorridere Mourinho che ha sempre spinto molto sul carattere delle sue squadre.