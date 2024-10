Roma, i ragazzi della Primavera a Testaccio per l’evento “Let’s Play Together”

I giallorossi, insieme ad Alberto De Rossi, hanno fatto visita allo storico Rione per portare in dono i kit da gioco alle squadre del quartiere

Redazione 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 17:25)

Ieri, venerdì 11 ottobre, i giocatori della Primavera giallorossa hanno fatto visita all'oratorio di Testaccio in occasione dell'evento "Let's Play Together" - ideato per promuovere l’importanza dello sport soprattutto tra i ragazzi delle fasce più svantaggiate. Di seguito la descrizione della giornata pubblicata sul sito ufficiale del club:

"Venerdì 11 ottobre l’AS Roma ha fatto visita allo storico Rione di Testaccio per portare in dono i kit da gioco alle squadre del quartiere attraverso una delegazione di calciatori della Primavera in veste di “ambasciatori” del Club.

L’evento “Let’s Play Together”, ideato per rafforzare il legame con il territorio e promuovere l’importanza dello sport soprattutto tra i ragazzi delle fasce più svantaggiate, si è svolto con il supporto del Roma Club Testaccio all’Opera Salesiana di Via Bodoni, dove la delegazione giallorossa guidata da Alberto De Rossi e Simone Ricchio ha portato in dono i kit da gioco per le cinque squadre dei bambini del quartiere, intrattenendosi con loro per una dimostrazione pratica sulle tecniche di base del calcio, dai tiri in porta ai calci da fermo.

Un momento di crescita e condivisione all’insegna del gioco e del divertimento nel luogo dove i giovani del quartiere hanno l’opportunità di praticare abitualmente sport in modo gratuito, con i volontari del rione nel ruolo di allenatori.

La partecipazione del Club a questo progetto rientra nella policy “Equality and Inclusion” della strategia di sostenibilità dell’AS Roma".