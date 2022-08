Roma, i primi selfie con i tifosi per Belotti all’uscita da Trigoria

Il "Gallo" è stato fermato dai tifosi giallorossi all'uscita dal Centro Sportivo, lui ringrazia per l'affetto dimostrato nei suoi confronti

Ieri si è conclusa la telenovela Roma-Belotti. Il "Gallo" è un nuovo calciatore giallorosso e sarà a disposizione di Mourinho già nella partita di domani contro il Monza. Quest'oggi l'ex capitano del Torino ha avuto un assaggio del calore dei tifosi romanisti quando è stato fermato per alcuni selfie e autografi all'uscita dal Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Tanti i messaggi d'affetto per Belotti che ha ringraziato i tifosi per l'accoglienza e il benvenuto.