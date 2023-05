Roma, i ladri colpiscono Foti: la sua auto derubata degli sportelli

Mattinata da incubo quella di venerdì per Salvatore Foti. Il vice allenatore giallorosso, infatti, è stato derubato degli sportelli della sua auto, una Toyota C - HR. La macchina, messa a disposizione dalla società e parcheggiata all'Eur, tra viale Giorgio Ribotta e via Bilbao, è stata letteralmente privata delle portiere del lato sinistro, sia anteriore che posteriore. La moglie, ha subito sporto denuncia contro ignoti. Sicuramente non un momento felice per il secondo di Mourinho. Dopo la squalifica di tre giornate imposta dalla Uefa, ora anche l'automobile vandalizzata. Non è un caso isolato però. Anche Matic, è stato derubato della batteria della sua Mercedes, qualche ora prima del match di Europa League contro il Leverkusen. Al serbo, lo scorso novembre, era stato già rotto il finestrino e portato via il volante.