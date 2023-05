Roma, il club ricorda la vittoria della Conference: “Un anno dalla notte di Tirana”

Lo scorso anno a Tirana la Roma vinceva la Conference League. Primo trofeo europeo dopo ben 61 anni. Oggi, la squadra di Mourinho si prepara ad affrontare il Siviglia in un'altra finale da sogno: quella dell'Europa League. Le due squadre scenderanno in campo alla Puskas Arena di Budapest mercoledì 31 maggio e la partita, mentre oggi il club si prepara per il media day previsto dalla Uefa. In queste ore i calciatori della Roma staranno sicuramente pensando anche alla notte magica di un anno fa. "Sembra ieri" scrive Spinazzola su Instagram ricondividendo nelle storie la foto con la Coppa scattata durante i festeggiamenti. Il terzino di Foligno è in forse per la finale di Budapest. Contro il Bayer Leverkusen è stato sostituito per un problema muscolare al quadricipite, tenterà il tutto e per tutto per esserci mercoledì prossimo, ma solo nei prossimi giorni si saprà se porta effettivamente essere a disposizione di Mourinho. Anche il club celebra la ricorrenza con un video commovente. "Un anno dalla nostra notte di Tirana", scrive.